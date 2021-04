Microsoft compra Nuance por US$ 19,7 bi

O gigante da informática Microsoft anunciou nesta segunda-feira (12) a compra da empresa americana Nuance Communications, especializada em inteligência artificial e telemedicina, por 19,7 bilhões de dólares incluindo sua dívida.



O preço da operação, que é feita completamente em dinheiro e deve ser concluída no final de 2021, ficou em 56 dólares por ação da Nuance Communications, um prêmio de 23% sobre o fechamento da empresa na sexta-feira na bolsa, informou a Microsoft em um comunicado.



Essa é a segunda maior compra por valor pago por parte da Microsoft depois da aquisição do LinkedIn em 2016 por 27 bilhões de dólares.



Nuance, fundada em 1992 e com sede em Burlington, perto de Boston (Massachusetts, leste), se especializa em soluções de inteligência artificial de conversação, nos setores de saúde, financeiros e telecomunicações. Oferece particularmente serviços de transcrição de conversas faladas durante teleconsultas.



O grupo emprega mais de 7.100 pessoas e seu último dado de faturamento alcança os 1,48 bilhão de dólares.



Microsoft e Nuance colaboram desde 2019 com telemedicina, um setor que disparou devido à pandemia de coronavírus.



