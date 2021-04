Governo arrecada R$ 216 milhões com licitação de áreas portuárias

O último leilão da Infra Week rendeu ao governo mais R$ 216 milhões de outorga. Nesta sexta-feira, 9, na B3, o governo encerrou o processo de três licitações seguidas durante a semana com a oferta de cinco áreas no Porto Organizado de Itaqui (MA) e no Porto de Pelotas (RS). No total, os projetos vão representar investimentos de R$ 600 milhões durante o contrato de concessão. No caso de Itaqui, o prazo será de 20 anos e, em Pelotas, 10 anos.



A Santos Brasil, empresas que administra um dos maiores terminais de contêineres de Santos, arrematou três áreas em Itaqui. Na primeira, IQI12, a empresa deu lance de R$ 61,3 milhões, com ágio de 44,24%. Na IQI11, foi a única participante e fez uma proposta de R$ 56 milhões, com ágio de 15,06%.



As áreas IQI12 e IQI13, cujo valor mínimo era de R$ 1, foram para viva voz e tiveram forte concorrência.



Na IQI12, a disputa ficou entre o Terminal Químico de Aratu (Tecmar) e Santos Brasil, com propostas iniciais de R$ 37,5 milhões e R$ 29 milhões, respectivamente.



A Santos Brasil venceu com um lance de R$ 40 milhões, no viva voz.



A IQI13 teve a maior disputa do leilão de ontem e contou com quatro rodadas de propostas no viva voz. Nesse caso, o Terminal Químico de Aratu venceu com uma proposta de R$ 59 milhões.



A área no Porto de Pelotas, a única participante CMPC Celulose Riograndensse venceu com proposta de R$ 10 mil ante o preço mínimo de R$ 1.