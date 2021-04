Biden pede a Congresso US$ 1,52 tri em gastos discricionários no Orçamento

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou ao Congresso nesta sexta-feira, 9, sua proposta de Orçamento para o ano fiscal de 2022 Na peça, a equipe econômica da Casa Branca pede US$ 1,52 trilhão em gastos discricionários, 8% a mais em relação aos US$ 1,4 trilhão autorizados pelo Congresso para 2021. A gestão democrata tem sido marcada por elevação dos gastos públicos para embalar a recuperação econômica após a crise trazida pela pandemia do novo coronavírus.



A proposta orçamentária apresentada eleva os investimentos, por exemplo, em saúde e educação. Biden pede US$ 10,7 bilhões para financiar "pesquisas, prevenção e tratamento" da covid-19 e mais US$ 8,7 bilhões apenas para o Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês).



"É uma forma de resgatar a capacidade da agência de saúde mais proeminente do mundo", diz o texto apresentado aos parlamentares.



Eleito com uma plataforma voltada à sustentabilidade, o governo democrata solicita ainda US$ 14 bilhões em políticas de combate às mudanças climáticas. Não há, na peça construída pela equipe econômica do presidente, menções a eventuais financiamentos diretos ao cerceamento de queimadas na Amazônia, como foi aventado por Biden durante a campanha eleitoral.



Outros US$ 36,5 bilhões são solicitados em investimentos em escolas voltadas à população de baixa renda, além de US$ 6,5 bilhões para projetos do Instituto Nacional de Saúde (NIH, na sigla em inglês), que apoia pacientes com câncer, diabetes, Alzheimer e outras doenças.



A secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, emitiu nota defendendo a proposta orçamentária. "Investe em pequenas e médias empresas, dá transparência corporativa e protege o sistema financeiro", diz a ex-presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).



Ela afirma, ainda, que a peça favorece a justiça tributária no país, ao propor elevar em 10% o aporte dado ao Internal Revenue Service (IRS), a "Receita Federal americana". "Com esse financiamento, o IRS aumentará a supervisão das declarações de impostos corporativos e de alta renda para garantir o cumprimento", afirma a secretária.



A fala vem em meio à defesa enfática da Casa Branca de elevar para 28% a alíquota cobrada sobre grandes empresas para financiar um pacote trilionário de fomento à infraestrutura. O projeto de lei já foi apresentado ao Congresso local, mas enfrenta resistência no Partido Republicano.