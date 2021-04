'Estamos vendo a inflação mais alta e reagimos a isso', diz presidente do BC

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, reafirmou nesta sexta-feira, 9, que a inflação, em maior parte, não é estrutural, mas, por estar elevada, forçou uma reação de política monetária ao contaminar expectativas para o ano que vem. "À medida que a inflação de 2021 sobe, contamina 2022", comentou, durante participação em live da XP Investimentos. "Estamos vendo a inflação mais alta e reagimos a isso", acrescentou o presidente do BC, referindo-se ao aumento da Selic no mês passado, com nova alta "contratada" para o mês que vem.



Segundo Campos Neto, mesmo com o aumento da taxa, os juros seguem perto dos níveis mais baixos da história. Em paralelo, observou, a segunda onda reduziu a demanda por crédito.



Ele considerou ainda, durante o evento, que muitos países emergentes estão com condições financeiras mais apertadas.



Também pontuou que a China vem absorvendo cada vez mais fluxos de investimento, tanto em ações quanto em renda fixa, ao explicar por que a participação de estrangeiros vem caindo no financiamento da dívida pública brasileira.



Economia e pandemia



O presidente do Banco Central disse ainda que, embora o Brasil enfrente variantes mais contagiosas da covid-19, a economia aprendeu a lidar com a pandemia e deve mostrar um processo de reabertura e aceleração no segundo semestre, considerando o avanço da imunização.



Durante a live transmitida pela XP, Campos Neto avaliou que a economia brasileira tem aprendido a conviver com a crise sanitária, de modo que o impacto é menor do que o choque da primeira onda. "Mesmo que o impacto sobre óbitos seja mais elevado, a economia está aprendendo a conviver com isso."



Citando a experiência de outros países, o presidente do BC observou que a partir da aplicação da segunda dose da vacina anticovid nos grupos de risco, o número de óbitos cai profundamente, mostrando eficácia de 80%.



Ele também salientou que, em algum momento, as vacinas em sobra nos países com imunização avançada serão redistribuídas ao restante do mundo, o que vai favorecer economias emergentes.



"A economia estará reabrindo e acelerando o processo no segundo semestre deste ano", afirmou Campos Neto, ponderando, no entanto, o risco de terceira onda apontado por especialistas.