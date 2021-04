BC/Serra: risco de deslocamento da previsão do IPCA 2022 é algo que preocupa

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, afirmou nesta quinta-feira, 8, que o risco de "deslocamento" da projeção do IPCA de 2022 é "algo que nos preocupa". Ele se referiu à possibilidade de as projeções da inflação oficial para o próximo ano ficarem acima da meta de 3,50% para o ano.



"Alguns participantes (do mercado) que atualizam com mais frequência (as projeções de inflação) mostraram viés de atualizar a inflação para cima, sugerindo o risco de alta", pontuou. "Está consistente este risco de desancoragem, que colaborou para o BC ser mais incisivo (no último encontro do Copom). "O BC entendeu que era melhor ser mais incisivo."



No encontro de março, o Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic (a taxa básica de juros) em 0,75 ponto porcentual, surpreendendo parte do mercado. Além disso, sinalizou a intenção de promover novo aumento de 0,75 ponto porcentual em maio.



O diretor do BC também procurou justificar o fato de a instituição não ter dado sinalizações, antes da reunião de março, de que a Selic poderia subir 0,75 ponto porcentual - uma elevação maior que a esperada pelo mercado financeiro.



"Se tivéssemos a capacidade de prever tudo o que ocorreu de janeiro a março, certamente teríamos sinalizado (o 0,75 pp)", afirmou. "Não tivemos tempo de fazer a sinalização."



Serra avaliou ainda que, "olhando para frente, o juro está adequado, está no grau de estímulo adequado". Ao mesmo tempo, ele ponderou que o cenário em 2021 mudou da água para o vinho na economia, em comparação com o visto no ano passado, mas não na pandemia.



No entanto, conforme o diretor do BC, pelo cronograma que se apresenta, a população mais vulnerável do Brasil estará vacinada antes da virada do semestre, "o que seria ótimo".



Serra participou nesta quinta-feira de evento virtual organizado pela Consulting House.