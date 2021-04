Caixa: crédito imobiliário soma R$ 16,1 bilhões no 1º trimestre

As contratações de crédito imobiliário da Caixa com recursos da poupança (SBPE) totalizaram R$ 16,1 bilhões no primeiro trimestre de 2021, crescimento de 103,1% em relação ao primeiro trimestre de 2020. No mês de março, foram R$ 7,2 bilhões aplicados, 146,5% superior ao mês de março de 2020.



A carteira de crédito habitacional da Caixa alcançou o volume de mais de R$ 514,1 bilhões e 5,6 milhões de contratos em 2021. O banco segue como o maior financiador no País, com 68,5% do mercado. "Esse resultado é fruto direto de ações dos últimos dois anos, que incluem as reduções de taxas, criação de produtos e implementação da jornada digital do financiamento", afirma a empresa.



Até março de 2021, a Caixa atingiu um volume de concessão de crédito imobiliário de R$ 28,9 bilhões, crescimento de 35,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. O banco celebrou 134,8 mil novos contratos, beneficiando mais de 485 mil brasileiros em 2021.



No segmento pessoa jurídica, o banco contratou a construção de 562 novos empreendimentos, número 48% superior ao mesmo trimestre de 2020. São 68,9 mil novas unidades em produção, gerando 212,6 mil novos postos de trabalho diretos e indiretos. Ao todo, a Caixa possui 7,3 mil empreendimentos e 940 mil unidades em obra.



Desde 1º de março, a Caixa oferece quatro modalidades de financiamento imobiliário com recursos da poupança. Segundo o banco, a nova linha de crédito Poupança Caixa, em seu primeiro mês de lançamento, já ultrapassou a marca de 30% nas contratações diárias.