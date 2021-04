Investir em infraestrutura manterá EUA competitivo globalmente, diz secretária

Para a secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, o pacote de estímulos fiscais à infraestrutura americana, proposto pelo governo do presidente Joe Biden, ajudará a manter o país como potência global no futuro, diante da competição protagonizada pela China. Segundo ela, os investimentos serão essenciais para fazer com que a produção energética nos EUA transicione para fontes renováveis, algo que é visto por Granholm como uma "oportunidade massiva" ao país.



A secretária destacou os movimentos de Pequim em torno das iniciativas de energia renovável, afirmando que o governo chinês vê a "passividade" americana sobre o assunto como uma oportunidade para si.



Por isso, disse, é importante que os EUA invistam em infraestrutura para não ficar para trás em meio às mudanças em direção de uma economia mais sustentável.



Segundo ela, há um enorme apetite de agentes externos em formar parcerias com o governo americano para desenvolver tecnologias que reduzam as emissões de carbono no país.



Enviado especial da Casa Branca para o Clima, John Kerry afirmou nesta quinta, durante a Reunião de Primavera do Banco Mundial, que o objetivo da administração Biden é zerar as emissões até 2050.