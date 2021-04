Na próxima reunião do Copom, apenas 2022 será considerado, diz diretor do BC

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, confirmou nesta quinta-feira, 8, que o horizonte relevante da instituição na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) - no começo de maio - incluirá apenas o ano de 2022.



Mais cedo, ele lembrou que a decisão de aumentar a Selic em 0,75 ponto porcentual em março para 2,75% ao ano considerava também a inflação do ano-calendário de 2021.



O Copom já sinalizou uma nova elevação de 0,75 p.p. na taxa para 3,50% em maio, mas o diretor nesta quinta-feira não se comprometeu com esse sinal.