Ilan Goldfajn mudou bastante a transparência na comunicação do BC, diz diretor

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fabio Kanczuk, avaliou nesta quinta-feira, 8, que a gestão do ex-presidente da instituição Ilan Goldfajn aprimorou bastante a transparência da comunicação da autoridade monetária.



"É possível continuar nessa direção, mas acredito que podemos fazer isso mais lentamente, observando como se comportam as mudanças feitas até agora. Acredito que não há intenção de fazer novas grandes alterações na comunicação do BC pelos próximos anos", afirmou ele, em evento promovido pelo BNY Mellon.