FMI diz que é preciso uma recuperação econômica que ocorra para todos

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ressaltou nesta quinta-feira, 8, que a economia mundial está em pleno processo de retomada, mas há vários desafios, especialmente porque "precisamos de uma recuperação que funcione para todos".



Durante a reunião de primavera do FMI, Georgieva tem ressaltado que a melhora global da economia requer amplo acesso à vacinação contra a covid-19 e ampliação em investimentos de infraestrutura verde e também em digitalização.



"Riscos climáticos estão ampliando e representam riscos a estabilidade macroeconômica", disse ela.



A diretora-gerente do FMI destacou que "a proposta de ampliação de SDR sigla em inglês para Direitos Especiais de Saque em US$ 650 bilhões por países membros é histórica, pois proverá substancial ajuda de concessão de crédito a nações mais vulneráveis".



Ela fez os comentários em entrevista coletiva promovida pela instituição multilateral.