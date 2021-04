Lagarde: com boas condições financeiras, PEPP não precisa ser usado integralmente

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira (8) que o programa emergencial de compras de ativos, conhecido como PEPP, poderá não ser utilizado integralmente caso seja possível manter condições financeiras favoráveis. Se necessário, o BCE poderá recalibrar o PEPP, que foi criado em reação à pandemia de covid-19, para garantir a manutenção de boas condições financeiras, afirmou.



Lagarde, que falou durante a 43ª reunião do Comitê Monetário e Financeiro Internacional (IMFC, pela sigla em inglês), disse também que os riscos à perspectiva de crescimento da zona do euro ficaram mais equilibrados, embora ameaças ligadas à pandemia permaneçam no curto prazo.



A presidente do BCE disse ainda que a inflação da zona do euro deverá acelerar nos próximos meses, mas ressaltou que poderá haver alguma volatilidade ao longo do ano e previu que fatores temporários que sustentam os preços deverão perder a força no começo de 2022.