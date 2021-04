Estado de Minas é vencedor do prêmio BNB

O Estado de Minas conquista mais um concurso nacional de jornalismo. O EM foi vencedor do Prêmio Banco do Nordeste de Jornalismo em Desenvolvimento Regional/Edição 2020 na categoria nacional de mídia impressa, com a série de reportagens “Conservação e uso racional da água: sustentabilidade e renda no semiárido”, de autoria do repórter Luiz Ribeiro. As reportagens foram publicadas pela Editoria de Economia/Agropecuária no período de 23 de dezembro de 2019 a 29 de janeiro de 2020. Os vencedores foram anunciados na tarde de ontem, Dia do Jornalista. A data da solenidade de entrega da premiação ainda será definida.





Foram premiados, ao todo, 18 trabalhos jornalísticos, distribuídos nas categorias nacional (rádio, impresso, audiovisual, internet), extrarregional e universitário, além de prêmios regionais, contemplando produções dos nove estados do Nordeste, de Minas Gerais e do Espírito Santo, que integram a área de atuação do BNB. Na categoria estadual de Minas Gerais, a vencedora foi a Rede Minas, com a reportagem "Benjamim Guimarães: histórias do último vapor do mundo", de autoria de Laura Zschaber, Ana Paula Gomes, Naiara Guimarães, Aline Scaproni e Bruna Cevidanes.





A série “Conservação e uso racional da água: sustentabilidade e renda no semiárido", publicada ao longo de cinco reportagens, teve como carro-chefe o projeto de construção das barraginhas de captação e captação da água da chuva, que surgiu no sertão mineiro e se expandiu pelo país, com grandes efeitos positivos no semiárido. Com baixo custo, os reservatórios se tornaram instrumento de recuperação ambiental e das fontes hídricas, auxiliando a pequena propriedade rural a se manter e a conviver com a seca.





“O planeta Terra é composto por 70% de água, mas somente 2,5% dessa porção é água doce, com a maior parte situada nos polos, indisponível para o consumo imediato. O Brasil concentra 12% da água doce superficial do mundo. No entanto, não dá para falar em fartura. Pelo contrário, por conta das mudanças climáticas e das diversas formas de degradação ambiental, o recurso é cada vez mais escasso, agravando a crise hídrica”, diz a série de reportagens, que chama a atenção para outras iniciativas para a conseração da água.





A série de reportagens enfatizou a ação inovadora dos agricultores familiares de Catuti (também no Norte do estado) para garantir a sobrevivência e o sustento diante da adversidade climática. Além disso, mostrou como os agricultores dos projetos inovadores de conservação da água inovaram para superar a pandemia da COVID-19 e evitar a contaminação do vírus. Luiz Ribeiro está classificado entre os 25 jornalistas brasileiros mais premiados de todos os tempos, conquistando a 55ª premiação em concursos regionais e nacionais.