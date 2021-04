Com R$ 150 dá para comprar só o mínimo

O novo auxílio emergencial, em parcelas que variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família, começou a ser pago na terça-feira. Cerca de 45,6 milhões de brasileiros serão contemplados com essa versão de valores reduzidos, em relação ao ano passado. O valor mínimo do benefício é suficiente para comprar apenas uma cesta básica com produtos básicos de alimentação e higiene.





Considerando os menores preços é possível comprar arroz, açúcar, feijão, café, sal, macarrão, óleo de soja, fubá, leite longa vida, massa de tomate, 30 ovos, tempero pronto, água sanitária, sabão em barra, detergente, desinfetante, papel higiênico (12 unidades), creme dental, sabonete e apenas um quilo de carne de frango (coxa/sobrecoxa). Tudo com apenas uma unidade com custo total de R$ 149,61.





O calendário de pagamentos foi divulgado pelo governo na semana passada. Os primeiros a receber serão os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) nascidos em janeiro. O dinheiro será depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente.





Quem já recebe o Bolsa-Família, o pagamento será diferenciado, com os inscritos sacando diretamente o dinheiro nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do número de inscrição social (NIS). Só receberão aqueles cujo o valor for superior ao benefício do programa social.