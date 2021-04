Tesouro dos EUA detalha plano que pode garantir mais US$ 2,5 tri em receita

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou nesta quarta-feira, 7, detalhes da proposta tributária que ajudará a financiar o pacote de US$ 2 trilhões em investimentos à infraestrutura anunciada na semana passada pelo presidente norte-americano, Joe Biden. Em comunicado, o órgão informou que, se aprovado pelo Congresso, o plano pode gerar cerca de US$ 2,5 trilhões em receitas adicionais ao governo em até 15 anos.



Entre outras medidas, o projeto inclui aumento do imposto corporativo de 21% a 28%; criação de um nível mínimo de tributos pago por grandes empresas; tentativa de criação de um imposto mínimo global; implementação de um limite mínimo de 15% para imposto de renda de grandes corporações; melhora na supervisão do pagamento de impostos.



Na nota, o Tesouro estimou que, ao todo, a repatriação de lucros de empresas americanas no exterior garantirá cerca de US$ 2 trilhões aos EUA na próxima década, com cerca de US$ 700 bilhões gerados a partir da suspensão de incentivos para lucros auferidos internacionalmente.



A proposta tem ainda um importante componente ambiental, com eliminação de subsídios a combustíveis de energia fósseis, o que pode garantir mais de US$ 35 bilhões aos cofres públicos em 10 anos. "O impacto principal seria nos lucros das empresas de petróleo e gás. Pesquisa sugere pouco impacto sobre os preços da gasolina ou da energia para os consumidores dos EUA e pouco impacto sobre a nossa segurança energética", destaca o texto.