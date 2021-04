Indenização da Ford por fechamento de fábrica em SP será de no mínimo R$ 130 mil

A Ford fechou nesta terça-feira, 6, acordo sobre a indenização a ser paga a trabalhadores pelo fechamento, anunciado em janeiro passado, da fábrica de motores e transmissões em Taubaté, no interior de São Paulo. Além das verbas rescisórias legais, a montadora vai pagar entre um e dois salários por ano trabalhado na fábrica - a depender da categoria do empregado (horista ou mensalista) -, sendo garantido o pagamento mínimo de R$ 130 mil em indenização por funcionário. Valerá a condição mais vantajosa ao trabalhador.



Resultado de 25 rodadas de negociação entre a Ford e o sindicato local, o acordo prevê ainda investimentos da montadora num programa de qualificação dos funcionários desligados, visando a recolocação no mercado de trabalho. O aporte será de 700 reais por empregado horista efetivamente desligado.



Na votação realizada na fábrica, a aprovação do acordo foi apertada: 55,3% dos empregados foram favoráveis, conforme informações do sindicato local. Aproximadamente 800 pessoas trabalham na fábrica da Ford em Taubaté.



Segundo o cronograma de fechamento da unidade, a fábrica seguirá produzindo peças ao mercado de reposição até o dia 16 de abril. Até o fim de julho, todos os equipamentos estarão desligados.