BC receita vacinação

Roberto Campos Neto disse que é necessário ter vacinas o mais rápido possível para reativar economia (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil - 262/2/19)





A economia brasileira será afetada negativamente pela segunda onda da pandemia da COVID-19 até maio, mas poderá voltar a se recuperar no segundo semestre deste ano em razão da vacinação. A avaliação é do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, que, por isso, defendeu que todos os esforços do país sejam concentrados na imunização contra o novo coronavírus. “O que precisamos fazer é ter mais vacina e vacinar o mais rápido que podemos. Vacinando um milhão de pessoas por dia, o impacto na economia é enorme. As simulações mostram isso. Então, todo o esforço tem que estar nessa direção”, disse Roberto Campos Neto, ontem, durante evento virtual promovido pelo Itaú Unibanco.





O presidente do BC lembrou que, por conta dos estímulos fiscais anunciados pelo governo no ano passado, a economia brasileira se recuperou de forma rápida do baque sofrido no início da pandemia, e estava quase atingindo o nível pré pandemia quando se deparou com a segunda onda de infecções. Porém, calculou que a segunda onda vai impactar negativamente a atividade econômica somente nos meses de março, abril e maio deste ano. Para ele, a recuperação dos níveis pré-pandemia ainda não está completa. "Os níveis de confiança no Brasil voltaram a cair. Acredito que as pessoas estão tentando entender o que esse novo movimento de distanciamento social significa para os negócios e quão tempo ele deve durar", disse.





Campos Neto lembrou ainda que “as projeções para 2021 estão caindo pelos efeitos da segunda onda”. Há 10 dias, o Banco Central reduziu de 3,8% para 3,6% a expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2021, por conta do agravamento da pandemia, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI). O presidente do BBC disse, ainda, que o impacto econômico da pandemia será menor neste ano. Ele explicou que a adesão às medidas de isolamento social tem sido pequena em cidades como São Paulo e que, “de certa forma, a economia aprendeu a viver no mundo pandêmico”. Além disso, destacou o impacto positivo da vacinação contra a COVID-19 na atividade econômica.





Apesar de admitir que o Brasil teve “alguns atrasos” no recebimento das vacinas, o presidente do BC trabalha com o cenário de que os brasileiros que pertencem ao grupo de risco estarão vacinados até julho. Ele explicou que a meta do país é acelerar a imunização e vacinar 1 milhão de pessoas por dia. O BC acredita, então, que a vacinação vai reduzir o número de mortes decorrentes do novo coronavírus e trazer “boas notícias” para a economia no segundo semestre. Para Campos Neto, a imunização vai permitir a reabertura e a recuperação da economia brasileira no segundo semestre. Acredita, também, que o movimento pode ajudar a normalizar o fluxo de capital estrangeiro para o país, o que pode contribuir com a redução da volatilidade do câmbio e da inflação.





Juros





O chefe da autoridade monetária voltou a dizer ontem a que, apesar de ter se espalhado nos últimos meses, a alta da inflação ainda se deve a choques temporários, sobretudo à alta das commodities e à depreciação do real. Por conta disso, reforçou que a ideia do Comitê de Política Monetária (Copom) é fazer uma “normalização parcial” da taxa básica de juros (Selic), que subiu de 2% para 2,75% no mês passado, e deve sofrer outro ajuste desta magnitude no próximo mês.





Segundo Campos Neto, a normalização da Selic será parcial porque, apesar de precisar elevar os juros para conter as expectativas de inflação, o BC entende que a economia ainda requer condições estimulativas. Ele também acredita que ajustes mais fortes, como o último de 0,75 ponto percentual, podem ser mais eficazes e reduzir o impacto total desse ciclo de alta da Selic. Questionado sobre o que poderia levar o Copom a subir mais os juros, em um processo de “normalização completa” da Selic, Campos Neto citou como exemplos de um “cenário muito diferente” o fato de a abertura da economia não ocorrer no segundo semestre e o eventual desrespeito às regras fiscais.





Adiamento do IR

Senado aprovou, ontem, um projeto prorrogando o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda para Pessoa Física até o fim de julho. Como houve alterações, a proposta voltará para a Câmara dos Deputados antes de ser encaminhada à sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. O Planalto avalia vetar a prorrogação em função do impacto financeiro. O projeto prorroga de 30 de abril para 31 de julho o prazo para a apresentação da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2021, ano-calendário de 2020, em função da pandemia de covid-19. Como o pagamento do imposto pelos contribuintes poderá ser feito em até oito parcelas, as três primeiras quotas que venceriam em abril, maio e junho seriam prorrogadas para julho, agosto e setembro. Conforme cálculos do Ministério da Economia, a mudança adiaria o fluxo de arrecadação de um valor estimado em R$ 13,2 bilhões e pode afetar o cronograma das restituições.