Brasil tem 11 novos bilionários no ranking mundial da Forbes

A Forbes divulgou nesta terça-feira, 6, o ranking global dos bilionários em 2021. Há 30 brasileiros entre as pessoas mais ricas do mundo, sendo que 11 deles são novatos na lista, como David Vélez (cofundador do Nubank) e Guilherme Benchimol (fundador da XP).



Como a revista considerou o país de domicílios no levantamento deste ano, bilionários brasileiros como Jorge Paulo Lemann, sócio da ABInbev e da 3G Capital, não representam mais seu país natal. Lemann mora na Suíça.



Na edição brasileira publicada em setembro do ano passado, o banqueiro Joseph Safra havia desbancado Lemann como o brasileiro mais rico. Com a morte de Safra, seus herdeiros passaram a constar na lista global da Forbes.



Veja quem são os novos bilionários que moram no Brasil:



Veja todos os bilionários que moram no Brasil:



Marcel Herrmann Telles, da ABInbev, com US$ 11,5 bilhões;



Jorge Neval Moll Filho, da Rede D'Or, com US$ 11,3 bilhões;



Dulce Pugliese de Godoy Bueno, da Amil, com US$ 6 bilhões;



Alceu Elias Feldmann, da Fertipar, com US$ 5,4 bilhões;



Luiza Helena Trajano, da Magazine Luiza, com US$ 5,3 bilhões;



David Vélez, do Nubank, com US$ 5,2 bilhões;



Luís Frias, do PagSeguro, com US$ 4,6 bilhões;



Andre Esteves, do BTG Pactual, com US$ 4,5 bilhões;



Candido Pinheiro Koren de Lima, do Hapvida, com Us$ 3,7 bilhões;



Franco Bittar Garcia, do Magazine Luiza, com US$ 3,5 bilhões;



Pedro de Godoy Bueno, do Dasa, com US$ 3 bilhões;



Joesley Batista, da JBS, com US$ 2,9 bilhões;



Wesley Batista, da JBS, com US$ 2,9 bilhões;



Luciano Hang, da Havan, com US$ 2,7 bilhões;



Guilherme Benchimol, da XP, com US$ 2,6 bilhões;



Abilio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, com US$ 2,6 bilhões;



Jose Luis Cutrale, do Sucocitrico Cutrale, com US$ 2,5 bilhões;



Pedro Moreira Salles, do Itaú Unibanco, com US$ 2,5 bilhões;



Carlos Sanchez, da EMS (produtos farmacêuticos), com US$ 2,5 bilhões;



Andre Street, da StoneCo, com US$ 2,5 bilhões;



Eduardo de Pontes, da StoneCo, com US$ 2,4 bilhões;



Fernando Roberto Moreira Salles, do Itaú Unibanco, com US$ 2,3 bilhões;



João Moreira Salles, do Itaú Unibanco, com US$ 2,3 bilhões;



Walther Moreira Salles Junior, do Itaú Unibanco, com US$ 2,3 bilhões;



Jose Joao Abdalla Filho, do Banco Clássico, com US$ 2,2 bilhões;



Miguel Krigsner, do Boticário, com US$ 2,2 bilhões;



Rubens Menin Teixeira de Souza, do MRV, com US$ 2,2 bilhões;



Julio Bozano, do Banco Bozano, com US$ 2,1 bilhões;



Fabricio Garcia, do Magazine Luiza, com US$ 2,1 bilhões;



Flavia Bittar Garcia Faleiros, do Magazine Luiza, com US$ 2,1 bilhões;



João Alves de Queiroz Filho, da Arisco, com US$ 1,9 bilhão;



Ermirio Pereira de Moraes, do Grupo Votorantim, com US$ 1,9 bilhão;



Maria Helena Moraes Scripilliti, o Grupo Votorantim, com US$ 1,9 bilhão;



João Roberto Marinho, do Grupo Globo, com US$ 1,8 bilhão;



José Roberto Marinho, do Grupo Globo, com US$ 1,8 bilhão;



Roberto Irineu Marinho, do Grupo Globo, com US$ 1,8 bilhão;



Jorge Pinheiro Koren de Lima, do Hapvida, com US$ 1,8 bilhão;



Candido Pinheiro Koren de Lima Junior, com US$ 1,8 bilhão;



David Feffer, do Grupo Suzano, com US$ 1,7 bilhão;



Alfredo Egydio de Arruda Villela Filho, do Itaú Unibanco, com US$ 1,6 bilhão;



Daniel Feffer, do Grupo Suzano, com US$ 1,6 bilhão;



Jorge Feffer, do Grupo Suzano, com US$ 1,6 bilhão;



Ruben Feffer, do Grupo Suzano, com US$ 1,6 bilhão;



Alexandre Grendene Bartelle, da Grendene, com US$ 1,6 bilhão;



Rubens Ometto Silveira Mello, da Cosan, com US$ 1,6 bilhão;



Lirio Parisotto, da Videolar, com US$ 1,5 bilhão;



Fernando Trajano, do Magazine Luiza, com US$ 1,5 bilhão;

Samuel Barata, da DPSP, com US$ 1,4 bilhão;



Maurizio Billi, da Eurofarma, com US$ 1,4 bilhão;



Ana Lucia de Mattos Barretto Villela, do Itaú Unibanco, com US$ 1,4 bilhão;



Jayme Brasil Garfinkel, da Porto Seguro, com US$ 1,4 bilhão;



Guilherme Peirao Leal, da Natura, com US$ 1,4 bilhão;



Anne Marie Werninghaus, da Weg, com US$ 1,1 bilhão;



Ilson Mateus, do Grupo Mateus, com US$ 1,4 bilhão;



Maria Pinheiro, do Grupo Mateus, com US$ 1 bilhão.