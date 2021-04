LG Electronics anuncia que deixará negócio de smartphones até o fim de julho

LG afirmou que vai focar em outras tecnologias, como produção de veículos elétricos (foto: Steve Marcus/Reuters)

vai fechar sua unidade denos próximos meses, como já se especulava há algum tempo, para concentrar esforços em negócios de crescimento mais rápido. Em comunicado divulgado na noite desse domingo (04/04), a empresa sul-coreana disse que a unidade será desmantelada até o dia 31 de julho, embora o estoque atual de aparelhos possa ainda estar disponível para venda depois desse período.

A LG também informou que vai fornecer assistência e atualizações para seus aparelhos por tempo indeterminado. Na Bolsa de Seul, a ação da LG Electronics fechou em baixa de 2,52% nesta segunda-feira (05/04).

Veja, abaixo, o comunicado na íntegra:



LG Electronics Inc. (LG) anunciou que está fechando sua unidade de negócios móveis. A decisão foi aprovada por seu conselho de administração na manhã de hoje.





A decisão estratégica da LG de sair do setor de telefonia móvel incrivelmente competitivo permitirá à empresa concentrar recursos em áreas de crescimento, como componentes de veículos elétricos, dispositivos conectados, casas inteligentes, robótica, inteligência artificial e soluções business-to-business, bem como plataformas e Serviços.





A LG fornecerá suporte de serviço e atualizações de software para clientes de produtos móveis existentes por um período que varia de acordo com a região. A LG trabalhará em colaboração com fornecedores e parceiros de negócios durante o encerramento do negócio de telefonia móvel. Os detalhes relacionados ao emprego serão determinados em nível local.





Seguindo em frente, a LG continuará a alavancar sua experiência móvel e desenvolver tecnologias relacionadas à mobilidade, como 6G para ajudar a fortalecer ainda mais a competitividade em outras áreas de negócios. As principais tecnologias desenvolvidas durante as duas décadas de operações de negócios móveis da LG também serão mantidas e aplicadas a produtos existentes e futuros.





Espera-se que a desaceleração do negócio de telefonia móvel seja concluída até 31 de julho, embora o estoque de alguns modelos existentes ainda possa estar disponível depois disso.