Petrobras: vendas de diesel em março sobem 35% em relação ao mesmo mês de 2020

A Petrobras registrou vendas totais de diesel na ordem de 791 mil bpd (barris por dia), representando crescimentos de 35% e 17% quando comparadas às vendas no mesmo mês de 2020 e 2019, respectivamente. Também em março, a estatal superou o recorde de vendas de Diesel S-10, com baixo teor de enxofre, alcançando a marca de 416 mil bpd. Este valor supera em 2% o recorde anterior de 407 mil bpd, registrado em outubro de 2020.



Segundo a empresa, apesar de três paradas obrigatórias de refinarias para manutenção, o parque de refino da Petrobras atingiu no mês um fator de utilização de 80,2%, contribuindo decisivamente para os resultados.



"O recorde das vendas do Diesel S-10 e o crescimento das vendas totais de Diesel refletem as ações comerciais e operacionais implementadas pela companhia com o objetivo de mitigar os efeitos da pandemia da covid-19 sobre a demanda de combustíveis e os esforços bem-sucedidos de ampliar a oferta do produto com menor teor de enxofre, em substituição ao Diesel S-500", aponta a Petrobras.