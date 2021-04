Balança comercial tem superávit de US$ 1,482 bi, pior saldo para março desde 2015

A balança comercial brasileira teve um saldo positivo de US$ 1,482 bilhão em março, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia. Apesar do superávit, o desempenho é o pior para o mês desde 2015, quando o saldo foi de US$ 455,5 milhões.



A piora em relação ao ano passado é fruto de um crescimento mais acelerado da média diária das importações do que nas exportações.



As aquisições vindas do exterior somaram US$ 23,023 bilhões em março, com uma média diária 51,7% superior ao observado em igual mês de 2020.



Já os embarques para fora do País totalizaram US$ 24,505 bilhões, com alta de 27,8% na média diária na mesma base de comparação.



Trimestre



No primeiro trimestre do ano, a balança comercial brasileira acumulou um superávit de US$ 1,648 bilhão. Esse também é o pior desempenho para o período desde 2015, quando houve um déficit de US$ 5,577 bilhões.



Semanas



O governo também divulgou o saldo comercial das últimas semanas de março. Na quarta semana (22 a 28), houve déficit de US$ 782 milhões. A recuperação veio na quinta semana (29 a 31), com superávit de US$ 1,123 bilhão.