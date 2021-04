Pandemia leva mineira Master Viagens a pedir recuperação judicial

O presidente da Viagens Master, Fernando Dias, informou, em nota, que a crise aumentou com a chegada da segunda onda do coronavírus no país (foto: Viagens Master/Reprodução)

A tradicional operadora de turismo Viagens Master, com sede em Belo Horizonte, foi mais um dos negócios que não resistiram aos impactos da crise financeira causada pela pandemia do novo coronavírus. Nessa quarta-feira (31/3), a empresa comunicou que entrou em recuperação judicial, em processo já aceito pela Justiça.









“Durante mais de 12 meses, fizemos o possível para nos manter ativos e honrar todos os compromissos assumidos, cortando custos, alterando rotinas e processos, negociando prazos e contratos, na esperança de ver o mercado e a vida voltarem ao normal. Infelizmente o que se deu foi exatamente o contrário. A crise recrudesceu com a chegada da segunda onda da doença e a adoção de lockdowns ainda mais restritos”, declarou o presidente.





Conforme ressaltado pelo empresário no comunicado, uma recuperação judicial possibilita que uma empresa renegocie dívidas em um período de crise para evitar que sejam levadas à falência. O processo deve apresentar um plano de recuperação que mostre que uma companhia, mesmo diante das dificuldades, tem condições de se reerguer futuramente.





“Esperamos contar com a confiança e o apoio de vocês para juntos enfrentarmos e vencermos esse período tão difícil e peculiar na vida de todos nós”, afirma Fernando Dias.





A nota finaliza informando que para dúvidas os clientes, e demais interessados, devem entrar em contato pelo e-mail rj@viagensmaster.com.br.





Setor prejudicado





O mercado do turismo foi um dos mais afetados durante a pandemia. Diante de recomendações extremas de isolamento social para contenção da COVID-19, a atividade que depende, principalmente, da mobilidade e contato entre pessoas, sofre para se manter durante o contexto atual.





Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), 2020 foi o pior ano da história para o setor. Dados apontaram que no primeiro ano de cenário epidêmico mundial, as viagens internacionais foram 1 bilhão a menos do que em 2019.