PIB do Reino Unido cresce 1,3% no 4ºtri ante 3ºtri; em 2020, sofre tombo de 9,8%

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 1,3% no quarto trimestre de 2020 ante o terceiro trimestre, segundo dados finais divulgados nesta quarta-feira pelo ONS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Já na comparação anual, o PIB britânico encolheu 7,3% entre outubro e dezembro em meio aos efeitos da pandemia de covid-19.



Os resultados superaram as estimativas originais e as previsões de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de alta trimestral de 1% e queda anual de 7,8%. Em 2020 como um todo, a economia britânica sofreu contração de 9,8%, a maior da história. A leitura inicial, porém, era de queda um pouco mais acentuada, de 9,9%.