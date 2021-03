Mais que renda extra

Sofia Carbonara atuava como manicure e foi forçada a parar o serviço com o isolamento: trocou as unhas pela área de guloseimas (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)





O feriado da Páscoa é tradicionalmente o período do ano com maior lucratividade para vendas de chocolates e doces em todo o país. Para muitos que perderam o emprego durante a pandemia do novo coronavírus, o negócio se tornou mais do que uma ajuda no caixa ao fim do mês. O crescimento de pequenos empreendedores, que veem uma oportunidade na venda de ovos de Páscoa e outros produtos como fonte de renda, é também reflexo do momento crítico que o Brasil enfrenta como impacto da doença.





Também como resultado dessa instabilidade econômica, neste segundo ano em que o feriado nacional é comemorado dentro do contexto da COVID-19, os donos de lojas de doces devem se preparar para queda nas vendas de 2,2% nos ovos de Páscoa, em comparação ao ano passado, com retração de 28,7%. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).





Sofia Carbonara, de 22 anos, já conhecia bem os desafios do trabalho independente antes de criar sua loja on-line de guloseimas, a Bombombom. Era manicure e atendia em residências. Porém, com as medidas de isolamento, viu a demanda minguar. Ela conta que, assim, trocou unhas pelo mercado de chocolates. "Foi o modo que eu achei de ter uma renda extra e poder estar trabalhando em casa para cuidar da minha filha, de 3 anos. Fiquei com medo de não conseguir. Mas decidi tentar e está dando muito certo."





A ex-manicure já colhe os resultados do aumento da procura de ovos rumo ao feriado. Diz já ter entregado 30 pedidos e a expectativa é finalizar mais 60. “Você nem respira direito. O tempo todo recebe encomendas, fazendo os ovos, montando as caixas, despachando pedidos. Tem muitos clientes novos. Vai ser ótimo para a clientela fixa aumentar.”





Após ser demitido de seu emprego no segundo semestre de 2020, Breno Fernandes, de 32, teve de ampliar sua pequena venda de sobremesas entre amigos e familiares para transformar em sua principal – e única – fonte de renda. Enquanto não finaliza os planos de deixar o Brasil, sua loja de doces, a Cozinha do Breno, possibilita seu ganho mensal.





“Eu deixei o emprego formal para ser independente, foi uma transição difícil porque essa nunca foi minha fonte principal de renda, e agora é. Não é a mesma coisa, mas está sendo de muita ajuda.”





MADRUGADA O pequeno empreendedor impulsionou seu negócio no final do ano passado. Fora das datas especiais, como a Páscoa, vende diariamente cupcakes e outras guloseimas. Na semana santa, ampliou a clientela. “Estamos trabalhando até de madrugada para conseguir pegar um público maior." Uma situação parecida ocorreu com Viviane Martins, de 26. Por causa do fechamento do comércio e a queda nas vendas com a pandemia, perdeu seu emprego como vendedora de roupas femininas.





Para tentar recuperar a renda mensal, aceitou o convite de uma tia, Sandra Martins, de 49, dona da loja on-line Damasco Sobremesas, para produzir ovos de Páscoa. "Graças a Deus e aos amigos, tivemos um número bom de encomendas por ser o primeiro ano em que estamos confeccionado os ovos", descreve.





Sociedade na cozinha de casa





E quando dois membros de uma casa perdem seus empregos quase ao mesmo tempo? Foi o que ocorreu com uma família de Belo Horizonte. A criadora do projeto, Silvânia Moura, de 51, trabalhava em uma empresa de transportes executivos com seu marido, Marcelo Oliveira, de 59, mas a companhia fechou em agosto de 2020, na crise da pandemia.





Uma opção foi criar a loja on-line Bombons Sil, para ampliar a produção de bombons que, antes, eram feitos apenas para renda extra. Com ajuda do filho, agora também desempregado, Silvânia e seu marido se dedicaram a cursos on-line gratuitos.





Neste feriado, apostam na venda de ovos. "Vendo que o período mais esperado pelos confeiteiros é a Páscoa, no ano passado, fizemos um teste de produção e deu um bom retorno. Ao longo dos meses fomos nos preparando, aperfeiçoando, e estamos fazendo novamente’’, disse Silvânia. A família é quem cuida de toda a produção, embalagem das encomendas e envio. A meta agora é entrar em aplicativos de entrega, como o Ifood e o Uber Eats, para alcançar um público maior.





Silvânia fala como o pequeno gesto da entrega do chocolate pode ajudar a amenizar esses tempos difíceis. "Recebi encomenda de uma pessoa que queria enviar um doce para um amigo que estava se recuperando de COVID-19, para acalentar o coração daquela pessoa. Teve até uma encomenda de um avô que presenteou enviando para todas as suas netas cestas recheadas de guloseimas nossas.’’





*Estagiárias sob supervisão do subeditor Eduardo Murta