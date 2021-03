Mais uma vez o vigor e a resiliência da economia superam expectativas, diz Guedes

(foto: EDU ANDRADE/ASCOM/ME)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira, 30, que "mais uma vez o vigor e a resiliência da economia superam as expectativas".Ele fez a afirmação ao comentar as 401.639 vagas formais criadas em fevereiro, segundo mostrou nesta data o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)."Temos que admitir que a economia, do ponto de vista do mercado de trabalho, está se recuperando de forma muito forte", disse Guedes, que participou da entrevista coletiva do Caged.O resultado do mês passado decorreu de 1,694 milhão de admissões e 1,292 milhão de demissões.Esse foi o melhor resultado para o mês na série histórica, iniciada em 1992. Até então o melhor resultado para fevereiro havia sido em 2011, quando foram criadas 280.799 mil vagas no segundo mês do ano.