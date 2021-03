Índice de sentimento econômico da zona do euro sobe a 101 em março (previsão 96)

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu de 93,4 pontos em fevereiro para 101 pontos em março, atingindo o maior nível desde o início da pandemia de covid-19, segundo dados publicados nesta terça-feira pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. O forte avanço neste mês ocorreu apesar de um aumento no número de casos da doença e problemas enfrentados pelas campanhas de vacinação terem levado países do bloco a adotar restrições mais severas.



O resultado de março veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do indicador a 96 pontos.



Apenas a confiança do consumidor avançou de -14,8 pontos em fevereiro para -10,8 pontos em março, confirmando estimativa prévia, enquanto a da indústria aumentou de -3,1 pontos para 2 pontos no mesmo período, superando previsão de estabilidade, e a de serviços melhorou de -17 pontos para -9,3 pontos. Fonte: Dow Jones Newswires.