Biden revelará pacote de infraestrutura e plano para financiá-lo no dia 31

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai divulgar o pacote de investimentos em infraestrutura, além do plano para financiar o projeto, na próxima quarta-feira, dia 31.

Sem confirmar como o governo pretende pagar pelo novo pacote de apoio fiscal, Psaki disse que a proposta traz a "oportunidade de rebalancear" o sistema tributário do país, que está defasado.



O governo dos EUA vai revelar apenas a primeira parte do pacote de infraestrutura nesta semana, e investimentos voltados a serviços essenciais como o sistema de saúde e cuidados infantis serão lançados em abril, segundo informou Psaki.



Perguntada sobre uma possível rejeição de congressistas republicanos ao projeto, Psaki disse que ignorar os problemas do setor de infraestrutura dos EUA seria "irresponsável".



Ela afirmou, porém, que a administração Biden estará disposta a discutir detalhes do pacote com o Congresso americano, evitando especular sobre a possibilidade de utilizar o instrumento de reconciliação, que permite a aprovação de legislações relacionadas a questões orçamentárias no Congresso dos EUA por meio de maioria simples, ou seja, 51 votos.



A ferramenta foi usada para aprovar o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão.