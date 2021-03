Pão de Açúcar convoca acionistas para age e ago no dia 28 de abril

O Pão de Açúcar (Companhia Brasileira de Distribuição) vai realizar Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no dia 28 de abril, às 15 horas, por meio digital.



A pauta da AGO envolve a avaliação dos relatórios sobre as demonstrações financeiras de 2020 e a destinação do lucro líquido do período. Também haverá deliberação sobre a remuneração dos administradores.



Por sua vez, a AGE discutirá um aumento do capital social da companhia em R$ 200 milhões em razão do excesso de reservas de lucros, numa operação sem a emissão de novas ações.



Segundo a proposta da administração, trata-se de aumento contábil, no qual o montante da conta de reserva é remanejado para a conta de capital. Sem consequência econômica, trata-se de transferência dentro do próprio patrimônio líquido, informa a companhia.



A AGE também vai deliberar sobre a alteração do estatuto social para prever a concessão de contratos de indenidade.