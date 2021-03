BC da Colômbia mantém taxa básica de juros em 1,75% com votação unânime

O Banco Central da Colômbia anunciou nesta sexta-feira a manutenção da taxa básica de juros do país em 1,75%, em decisão unânime. De acordo com a autoridade monetária, a opção mantém a economia "expansiva", levando em conta que a inflação até fevereiro foi inferior à meta, e que os indicadores do mercado de trabalho continuam demonstrando fraqueza, com a taxa de desemprego em 17,3% em janeiro.



As expectativas de inflação "continuam estáveis", na visão do BC colombiano, que espera uma alta nos preços de 2,7% ao final de 2021, e 3,1% ao fim de 2022.



Já o crescimento do país neste ano foi revisado com alta, com uma projeção do Produto Interno Bruto (PIB) aumentando 5,2%.