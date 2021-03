Orçamento de 2021 será aprovado hoje, diz presidente do Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), disse que o Orçamento de 2021 será aprovado nesta quinta-feira, 25. A sessão para a votação dos deputados está prevista para a partir das 15 horas, e a dos senadores será às 18 horas, conforme a informação mais recente.



Ele elogiou o trabalho do relator, senador Marcio Bittar (MDB-AC), e da presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputada Flavia Arruda (PL-DF), que trabalharam no texto do Orçamento que será submetido à votação.



"Uma vez aprovado, passaremos imediatamente para a deliberação, discussão e formação da Comissão Mista de Orçamento (CMO) de 2022", afirmou o presidente do Senado.



Pacheco disse que a sessão desta quinta-feira discutirá apenas o Orçamento.



Segundo ele, uma nova sessão será convocada após a Páscoa para analisar vetos presidenciais.