Limp tem habilidade para viabilizar capitalização da Eletrobras, diz Pepitone

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone, afirmou que o ex-diretor da agência e atual secretário de energia elétrica do Ministério de Minas e Energia, Rodrigo Limp, tem trânsito e habilidade necessários para viabilizar a capitalização da Eletrobras no Congresso.



O governo indicou Limp para o Conselho de Administração e para o cargo de presidente da Eletrobras.



O anúncio foi feito na madrugada desta quinta-feira, 25. A mudança no comando da Eletrobras ocorre após o ex-presidente da companhia Wilson Ferreira Jr. renunciar ao posto.



"Limp reúne atributos e qualidades únicas que o tornam uma das pessoas mais qualificadas para presidir o grupo Eletrobras neste momento", afirmou Pepitone, em nota. "Melhor escolha, impossível. A Aneel se orgulha muito de ter um de quadros à frente da Eletrobras nesse momento histórico."