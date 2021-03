Relator amplia prazo para debate da reforma administrativa, que deve atrasar

O deputado Darci de Matos (PSD-SC) decidiu ampliar o prazo de discussão sobre a reforma administrativa dentro da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Com isso, o relatório do parlamentar, que estava previsto para ser entregue até o final deste mês, deve ser apresentado apenas no fim de abril.



Matos justificou sua decisão depois do duro discurso feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na quarta-feira, em plenário.



Lira cobrou ações do governo no combate à pandemia e disse que estava "apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar", num claro recado endereçado ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao governo.



"Com objetivo de priorizar máxima as pautas de combate a pandemia, conforme posição do presidente Arthur Lira, vamos ampliar o prazo de debate na CCJ, através das audiências públicas. Portanto, o relatório da admissibilidade da PEC 32 deverá ser apresentado no final do mês de abril", confirmou Matos.