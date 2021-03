Oito dos 9 grupos pesquisados tiveram alta de preços no IPCA-15 de março

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram aumentos de preços em março, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A única queda foi em Educação, um recuo de 0,51%, enquanto os avanços ocorreram em Alimentação e Bebidas (0,12%), Artigos de residência (0,55%), Transportes (3,79%), Saúde e Cuidados pessoais (0,24%), Despesas pessoais (0,10%), Vestuário (0,03%), Comunicação (0,02%) e Habitação (0,71%).



O resultado do IPCA-15 em março foi decorrente de aumentos de preços em todas as 11 regiões pesquisadas.



A taxa mais elevada foi a da região metropolitana de Belém (1,49%), enquanto a mais branda foi registrada na região metropolitana do Rio de Janeiro (0,52%).