Santander: unidade do Reino Unido planeja fechar 111 agências

A subsidiária do banco espanhol Santander no Reino Unido planeja fechar 111 de suas 563 agências no país, segundo comunicado do sindicato CUW. A unidade britânica também fechou um acordo com o sindicato para reorganizar suas propriedades e encerrar as operações de pelo menos quatro grandes prédios de escritórios, diante dos efeitos causados pela pandemia de covid-19. Pelo acordo, o Santander oferecerá aos funcionários contratos que lhes permitam trabalhar principalmente de casa. O acordo evita cortes de empregos, mas prevê a opção de desligamento voluntário a funcionários que não possam assumir o novo contrato, informa o sindicato. Fonte: Dow Jones Newswires.