Congresso convoca votação do Oçamento federal para a quinta-feira, 25

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), convocou uma sessão do Legislativo para votar o orçamento federal de 2021 na quinta-feira, 25. A votação será dividida em duas etapas: às 14 horas para os deputados federais e às 17 horas para os senadores.



O projeto ainda precisa ser votado na Comissão Mista de Orçamento (CMO) antes de chegar ao plenário.



A intenção da cúpula do Congresso é liquidar a votação no colegiado até a quinta-feira pela manhã.



Nos bastidores, deputados e senadores ainda negociam a destinação de verbas federais.