Não adianta ter lei ambiental forte se cumprimento é fraco, diz governador de MT

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), criticou nesta quarta-feira, 24, a falta de cumprimento de leis ambientais no País. "O Brasil tem uma legislação ambiental forte, mas não adianta ter leis ambientais fortes se o cumprimento é fraco", afirmou em webinar sobre os avanços do Programa Marfrig Verde+, que busca elevar a sustentabilidade dentro da cadeia produtiva de carne bovina.



Mendes disse que sua administração vem empregando "muita energia" para implementar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) no Estado, sistema pelo qual produtores rurais devem registrar suas propriedades, atender à legislação ambiental e adotar medidas de compensação ou recuperação em casos de irregularidades.



"Em 2018, Mato Grosso analisava cerca de 2 mil CAR por ano. Hoje estamos analisando em torno de 5 mil CAR por mês", afirmou o governador.