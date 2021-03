Prefeitura do Rio anuncia 'auxílio carioca' durante feriado para combater covid

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), anunciou nesta quarta-feira, 24, a criação de um auxílio emergencial, denominado "auxílio carioca", para aliviar os efeitos econômicos da pandemia da covid-19 no município durante o feriado de dez dias. A paralisação das atividades está prevista entre os dias 26 de março e 4 de abril.



Em coletiva de imprensa no período da manhã, o prefeito afirmou que o benefício, com diferentes valores, atingirá cerca de 900 mil pessoas na capital, aproximadamente 14% da população, e custará R$ 100 milhões.



Do total, R$ 70 milhões virão dos cofres da prefeitura e R$ 30 milhões da Câmara Municipal, que vota nesta quarta-feira projeto de liberação destes recursos.



De acordo com o programa divulgado, serão quatro frentes de atuação: Cartão Família Carioca, com média de R$ 240 por família; Cartão Alimentação, com média de R$ 108,50 para cada aluno da rede municipal de educação; Apoio emergencial, com R$ 200 por família; Comércio ambulante, com R$ 500 por pessoa.



Segundo o prefeito, os diferentes auxílios só serão válidos para famílias que não recebem nenhum outro tipo de benefício.



"Estamos garantindo para as pessoas mais pobres dessa cidade a possibilidade de que elas tenham renda, podendo se preservar nesse momento", afirmou Paes.