BC criará novos rankings 'Top 5' para projeções do mercado

O Banco Central informou nesta quarta-feira, 24, que criará novos rankings de projeções dos analistas do mercado consultados pela autoridade monetária o chamado "Top 5", com aqueles que mais acertam as previsões.



De acordo com o BC, essa classificação também será aplicada para as seguintes projeções: Longo Prazo anual IPCA Ano Seguinte; Longo Prazo anual Preços Administrados Ano Corrente; Longo Prazo anual Preços Administrados Ano Seguinte; Móvel mensal IPCA acumulado nos próximos 12 meses; e Móvel mensal IPCA acumulado nos 12 meses terminados no 24º mês à frente. A primeira data de referência para a coleta dessas projeções será 23 de abril de 2021.



Desde agosto do ano passado, o BC passou a coletar expectativas mensais para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até 25 meses à frente.



Em janeiro deste ano, essas projeções passaram a integrar o sistema informatizado, que conta também com estimativas para a taxa de câmbio e a Selic até 24 meses à frente (antes eram 18), e para a evolução do PIB por oito trimestres (antes eram seis).



"A criação dos novos rankings Top 5 é uma continuidade desses aprimoramentos do Sistema Expectativas de Mercado. Os novos rankings buscam estimular o desenvolvimento dos métodos de projeção dos agentes de mercado para prazos mais longos, alinhados com o horizonte relevante para a política monetária, e reconhecer e premiar as melhores projeções", avaliou o BC, em nota.