Reino Unido: PMI composto preliminar vai a 56,6 em março (maior nível em 7 meses)

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Reino Unido, que engloba os setores industrial e de serviços, subiu de 49,6 em fevereiro para 56,6 em março, atingindo o maior nível em sete meses, segundo dados preliminares divulgados hoje pela IHS Markit em parceria com a CIPS.



O resultado acima de 50 mostra que a atividade econômica britânica voltou a se expandir neste mês. A prévia de março também veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do indicador a 51,1.



Apenas o PMI industrial do Reino Unido avançou de 55,1 para 57,9 no mesmo período, alcançando o maior patamar em 40 meses. Neste caso, a projeção era de queda a 54,5.



Já o PMI de serviços britânico aumentou de 49,5 em fevereiro para 56,8 em março, nível mais alto em sete meses. O consenso era de avanço bem menor, a 51.