Cai a intenção de contratação por empresários de Minas no próximo trimestre

Pesquisa do ManpowerGroup aponta queda no interesse em contratação em Minas entre abril e junho (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A intenção de contratação em Minas Gerais para o próximo trimestre (abril/maio/junho) caiu 5% em relação aos três meses iniciais deste ano, de acordo com pesquisa de expectativa de emprego feita pelo ManpowerGroup. Em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, a queda é de 10%. A intenção deem Minas Gerais para o próximo trimestre (abril/maio/junho) caiu 5% em relação aos três meses iniciais deste ano, de acordo com pesquisa de expectativa defeita pelo ManpowerGroup. Em comparação ao mesmo trimestre do ano passado, a queda é de 10%.









Do total de entrevistados de Minas Gerais, 20% afirmam intenção de contratar, 8% indicam demissões e 72% não vão alterar o quadro de funcionários nos próximos três meses do ano.



No estado, segundo o levantamento, os empregadores preveem ganho reduzido nas contratações no próximo trimestre.





Apesar da queda da intenção de contração, o CEO do Manpower Group, Nilson Pereira, aponta perspectivas otimistas do empresário mesmo com o país em momento crítico da pandemia do novo coronavírus.





“Apesar do avanço da segunda onda de infecções pela COVID-19 no país, as intenções de contratação para o segundo trimestre de 2021 seguem otimistas. Empresários acreditam que, até o fim deste ano, os níveis pré-covid retornem e 21% deles têm intenção de contratar, índice mais positivo desde o segundo trimestre de 2020”, explicou.