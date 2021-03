Aneel aprova edital do leilão destinado a contratar energia para sistema isolado

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira o edital de um leilão para suprimento de sistemas isolados em 2021. O certame, previsto para 30 de abril, tem como objetivo contratar energia elétrica e potência para localidades fora do Sistema Interligado Nacional (SIN).



Serão ofertados cinco lotes de empreendimentos para atendimento a 23 localidades nos Estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, com início do suprimento em 1º de abril de 2023.



O edital deve ser publicado na sexta, 26.



O prazo de fornecimento de energia elétrica varia de 28 meses a até 15 anos em casos de empreendimentos a gás natural. O edital prevê penalidades por atraso na entrada em operação comercial e indisponibilidade, em caso de não atendimento da potência contratada.



Haverá três tipos de contrato - para empreendimentos a diesel, gás natural e fontes renováveis. A remuneração terá parcela fixa e variável, em reais por megawatt-hora (MWh).



O certame será realizado em duas fases no formato virtual, pela plataforma da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).