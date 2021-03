Yellen preverá em discurso retomada plena do mercado de trabalho em 2022 nos EUA

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, afirmará aos deputados norte-americanos nesta terça-feira, 23, que o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão poderá prover o apoio necessário para que o mercado de trabalho do país atinja a plena recuperação já no ano que vem, segundo discurso divulgado pelo Tesouro e que será proferido pela secretária em audiência nesta data. De acordo com o documento, Yellen vai destacar que o atual momento é esperançoso, mas ainda "assustador", com 10 milhões de empregos a menos em relação ao período anterior à pandemia.



Durante o discurso, Yellen vai agradecer os congressistas por terem aprovado a nova rodada de estímulos fiscais, creditando ao projeto a possibilidade de que os americanos cheguem ao fim da pandemia nos EUA "com as bases de suas vidas intactas".



A secretária do Tesouro também irá destacar o trabalho feito até agora pela pasta na aplicação dos recursos, incluindo os 90 milhões de cheques já distribuídos à população e o apoio monetário a pequenos negócios, além de US$ 12 bilhões destinados ao desenvolvimento de comunidades locais.



Yellen ainda deve traçar uma comparação entre a mais nova rodada de estímulos com o primeiro projeto de apoio fiscal, conhecido como Cares Act, aprovado em março de 2020.



"Ao assumir o cargo de secretária do Tesouro, fiquei preocupada que o Cares não fosse forte o suficiente", afirmará Yellen, segundo o documento.