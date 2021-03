Em discurso, Powell destacará rápida recuperação da economia dos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, deve enfatizar a rápida recuperação da economia americana, ainda que longe de "completa", durante audiência na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos na terça-feira, 23, segundo discurso publicado pela entidade monetária. O documento, divulgado nesta segunda-feira, 22, no site do Fed, mostra que Powell irá destacar o papel "sem precedentes" das políticas fiscal e monetária no combate à crise, que preveniu um impacto negativo ainda maior na economia, além da melhora na taxa de emprego e nos gastos com consumo nos EUA.



No discurso, porém, o presidente do Fed afirmará que, mesmo com o acelerado ritmo da economia e a boa perspectiva diante da vacinação em massa contra a covid-19 no país, há setores que apresentam um fraco desempenho, ainda por conta do choque provocado pela crise sanitária.



"Como enfatizamos ao longo da pandemia, a trajetória da economia continua dependendo do curso do vírus", dirá Powell, segundo o documento.



O discurso também destaca que a taxa de desemprego nos EUA, de 6,2%, subestima o persistente impacto da covid-19 na economia americana, com o mercado de trabalho ainda em níveis abaixo do período anterior à pandemia.



Diante deste cenário, Powell assegurará aos congressistas que o Fed seguirá dando apoio à atividade nos EUA e se mantém comprometido em usar toda a gama de instrumentos disponíveis para atingir uma recuperação plena.