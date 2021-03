Produtor rural tem papel protagonista na conservação da água, diz ministra

No Dia Mundial da Água, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou nesta segunda-feira que o produtor rural tem um "papel protagonista na conservação da água". Em evento no Palácio do Planalto, a ministra também informou que a pasta deve lançar em abril um programa para a preservação de microbacias hidrográficas. "É no campo que se dá o milagre da produção e da conservação da água. Muitas das nascentes de nossos córregos e rios se encontram em propriedades rurais, áreas de preservação permanente e reservas legais. O produtor tem, portanto, um papel protagonista na conservação da água", afirmou durante evento do governo para lançamento de novos investimentos do Programa Águas Brasileiras.



A iniciativa, que tem a participação do Ministério, contará com a parceria de dez empresas no financiamento de projetos de revitalização das principais bacias hidrográficas do País. No evento, Tereza Cristina ressaltou que desde o início do governo a pasta "tem trabalhado no fortalecimento das ações de conservação e uso sustentável da água e do solo".



"No próximo mês de abril, o Ministério da Agricultura irá lançar o Águas do Agro, um grande programa nacional focado na proteção das microbacias hidrográficas", relatou. Um dos objetivos do ministério, segundo a ministra, é acelerar o crescimento de áreas de agricultura irrigada no País com uso racional e sustentável da água. "A irrigação é importante ferramenta para promover ganhos de produtividade", disse. "Atualmente, apenas 3% da área ocupada pela agropecuária no Brasil, ou cerca de 8,2 milhões de hectares, é irrigado", citou.



Segundo Tereza Cristina, "o potencial para crescimento é imenso".