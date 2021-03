Conclusão de novos negócios depende do progresso da vacinação, diz Embraer

Embora a Embraer esteja otimista com a retomada do mercado, o presidente da companhia, Francisco Gomes Neto, afirmou nesta sexta-feira que novos contratos dependem da velocidade de vacinação ao redor do mundo.



"Estamos conversando com companhias aéreas, mas a conclusão dos contratos depende do progresso da vacinação nos países", disse o executivo em teleconferência com analistas.



Ele pontuou que há discussões acerca da família E1 principalmente nos Estados Unidos e da família E2 em outros países.



Mais cedo, em teleconferência com jornalistas, executivos afirmaram que esperam uma retomada do mercado ainda no segundo semestre de 2021, e que a Embraer deve estar preparada para crescer em 2022.