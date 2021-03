Cana: Conab revê calendário para anúncios de levantamentos de safra

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) adiou as viagens relativas ao estudo e, consequentemente, a divulgação do 4º levantamento de cana-de-açúcar 2020/21 e o 1º prognóstico da safra 2021/22, que seriam anunciados no dia 20 do mês que vem. Conforme comunicado da estatal, o novo calendário foi definido por causa do recrudescimento da pandemia do novo coronavírus e para salvaguardar a saúde da equipe de técnicos, parceiros e informantes. Pelo novo calendário, a pesquisa para o levantamento de dados será feita pelos técnicos em todo o País no período de 4 a 17 de abril. Os resultados com as estimativas para a safra de cana-de-açúcar serão divulgados pela Conab no dia 18 de maio.