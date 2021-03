Presidente do BB renuncia ao cargo

André Bradão vai ser substituído pelo presidente do BB Consórcio (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado - 1/8/20)





O presidente Banco do Brasil (BB), André Brandão, renunciou à presidência da instituição ontem. Conforme fato relevante divulgado ao mercado, ele entregou a carta de renúncia ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Brandão ficará no cargo até 31 de março. Diante da renúncia, Bolsonaro decidiu indicar o administrador Fausto de Andrade Ribeiro para a presidência da instituição financeira. Ribeiro é funcionário de carreira do banco e, desde o ano passado, atua como diretor-presidente do BB Consórcio.





“Em razão da renúncia, nesta data, do Sr. André Guilherme Brandão dos cargos de integrante do Conselho de Administração e de presidente do banco, será encaminhado para análise do Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade da Companhia, para o preenchimento das respectivas vagas, o nome do Sr. Fausto de Andrade Ribeiro”, informou o Ministério da Economia na noite de ontem, pouco depois da publicação da renúncia de Brandão.





O presidente da República queria alguém que abra agências, e não feche, e que tenha trânsito político. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que é muito bem-visto por Bolosonaro, justamente por fazer essa administração mais populista, apoia o nome de Fausto Ribeiro.





A saída de Brandão era esperada há mais de um mês, depois que Bolsonaro o ameaçou de demissão diante da repercussão ruim junto a parlamentares dos planos de demissões voluntárias de 5 mil funcionários e de enxugamento do banco, com o fechamento de 361 pontos de atendimento, sendo 112 agências. O último plano foi aprovado por Guedes e pelo Palácio do Planalto antes de ser divulgado.





A reestruturação do BB foi anunciada em janeiro, em meio às negociações do governo com o Centrão para as eleições da Câmara e do Senado. Guedes tentou reverter a decisão, como ocorreu com o secretário especial da Fazenda, Waldery Rodrigues, no ano passado, mas Bolsonaro simplesmente ignorou, e ficou cozinhando o executivo. Brandão é o segundo presidente do BB a cair no governo Bolsonaro e a 16ª pessoa da equipe de Guedes a deixar o governo.