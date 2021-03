BC anuncia que usuários poderão integrar listas de contato dos celulares ao Pix

O Banco Central anunciou nesta quinta-feira, 18, a autorização para que as listas de contatos telefônicos possam ser integradas ao Pix - o sistema de pagamentos instantâneos da instituição. Com isso, os bancos poderão desenvolver ferramentas para integrar os aplicativos de transferências e pagamentos aos números de telefone armazenados nos celulares dos usuários.



"A mudança visa a facilitar a identificação de quem cadastrou seu número de celular como chave PIX, simplificando ainda mais a experiência do pagamento com a funcionalidade", avaliou o BC, em nota.



Outra mudança permite que os usuários solicitem mudanças nas informações das chaves já cadastradas no PIX, como nome completo, nome empresarial e título do estabelecimento - sem a necessidade de excluir a chave anterior e criar uma nova.



"Essa possibilidade facilitará, por exemplo, o ajuste quando uma pessoa alterar o nome em decorrência de casamento, ou uma empresa alterar o nome fantasia do estabelecimento. Também fica permitido, a partir de agora, que o usuário final pessoa natural possa solicitar o vínculo de seu nome social à chave Pix", detalhou o BC.



A autoridade monetária também estabeleceu em regulamento que os bancos ficam vedados de fixar limites para o número de transações no PIX, seja de envio ou de recebimento. De acordo com o BC, essa vedação é necessária para garantir a igualdade de condições competitivas entre os diferentes instrumentos de pagamento.