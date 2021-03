Caixa diz avançar com banco digital e já ter autorização da Sest para abertura

A Caixa Econômica Federal já obteve autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) para constituir o seu banco digital, informou o presidente do banco, Pedro Guimarães. "Em novos negócios, estamos avançando no nosso banco digital. Já temos autorização da Sest para abrir a empresa estamos em diversas fases com o Banco Central", informou o executivo, em coletiva de imprensa, no período da tarde desta quinta-feira, para comentar os resultados de 2020.



De acordo com ele, o pedido para abrir o banco digital junto ao BC foi feito em dezembro último.



Guimarães disse ainda que a 'futura empresa' nascerá com 107,2 milhões de clientes.



"Já é a nossa maior fonte de pagamentos com débito, PIX", comparou o presidente da Caixa.