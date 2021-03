De 76 agências que estão sendo abertas, 52 são no Norte e Nordeste, diz Caixa

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o banco já está em andamento a abertura de 76 agências. O plano da instituição, conforme anunciou nas tradicionais lives ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro, é desembarcar em 400 cidades neste ano. Das unidades já em andamento, 21 serão com foco no setor de agronegócio e as demais em locais com mais de 40 mil habitantes.



"Além disso, 52 estarão nas regiões Norte e Nordeste, que são regiões mais carentes. E, em especial, Pará e Maranhão, cada um recebendo 16 novas agências", anunciou Guimarães, em coletiva de imprensa, no período da tarde, para comentar os resultados da Caixa, no ano passado.



Peça fundamental no pagamento do auxílio emergencial por causa da pandemia no País, a Caixa Econômica Federal expandiu sua rede de atendimento no ano passado, na contramão dos rivais privados, que seguiram encerrando unidades físicas em meio à digitalização no setor. No período, o banco público fechou as portas apenas de uma agência, com uma rede total de 3.372 unidades.



Além disso, a Caixa cortou um contingente de 6.188 funcionários, reflexo do programa de demissão voluntária (PDV) para aqueles com condições de largar o bastão.



Na quarta-feira, porém, anunciou a contratação de 7.704 pessoas para reforçar a rede de atendimento. O movimento antecede o plano de ampliar o número de agências pelo Brasil, em especial nas regiões Norte e Nordeste, para as quais a instituição deve contratar 506 profissionais.