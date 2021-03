Doria anuncia que SP vai zerar imposto para leite e reduzir ICMS para carnes

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta quarta-feira, 17, que, após "amplo debate com setores produtivos", o Estado irá isentar o leite pasteurizado da cobrança de impostos estaduais, bem como reduzir a cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre as carnes bovina, suína e de aves.



Segundo o governador, a alíquota sobre a carne será reduzida de 13,3% para 7% nos estabelecimentos inscritos no Simples Nacional, o que deve atingir pequenos açougues e mercearias de bairro, citou.



O governador anunciou também outras medidas voltadas para o comércio no Estado, como o reforço em R$ 100 milhões das linhas de crédito: R$ 50 milhões pelo banco Desenvolve SP, voltado para bares e restaurantes, e R$ 50 milhões pelo Banco do Povo para setor de comércio e eventos.



Em outro decreto, o governo estende até 30 de abril a suspensão do corte de fornecimento de água e gás para comércio.